ماريان خوري تعلن مغادرة منصبها كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت المخرجة والمنتجة ماريان خوري، أنها اتخذت قرارا بالتنحي عن منصبها كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي، والذي تشغله منذ يونيو 2023.

وأكدت ماريان خوري عبر حسابها بموقع فيسبوك، أنها تشعر بالامتنان العميق لتجربتها لمدة 3 سنوات في منصب المدير الفني، مشيرة إلى أن المهنة الصعبة كانت إعادة تحديد الموقع الاستراتيجي للمهرجان، وبعد 3 سنوات تشعر أنها ساهمت بما تستطيع في حب مهرجان الجونة والسينما، لافتة إلى أنه الآن حان الوقت للخروج لتمهيد الطريق إلى منظورات جديدة.

وقالت ماريان إنها "عندما تنظر للخلف تشعر بفخر كبير ليس فقط بالأفلام والفنانين الذين أحضرناهم للجونة، ولكن بالمواهب الناشئة التي دعمناها لتطير وتزدهر في صناعة السينما"، موضحة أنه تم بناء مجتمع متين وفرص للتواصل بين صانعي الأفلام الشباب، والتي تتضمن مجموعة واسعة من البرامج التي يمكنهم الوصول إليها محليا وإقليميا ودوليا.

يشار إلأى أن ماريان خوري منتجة ومخرجة مصرية استمر تعاونها الوثيق مع المخرج المصري الكبير يوسف شاهين لنحو ثلاثين عاما؛ حيث أنتجت وأخرجت أعمالا منذ عام 1980 تناولت فيها الهوية والذاكرة الشخصية وتهميش الأقليات، وأنتجت أكثر من 30 عملا دراميا ووثائقيا حاز على جوائز في مهرجانات دولية، وكان لها دور رئيسي في تأسيس "بانوراما الفيلم الأوروبي" منذ دورته الأولى عام 2004، كما ساهمت في وضع حجر الأساس لسينما "زاوية سينما" في 2014.

ونالت ماريان بكالوريوسا في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة، وحصلت على وسام جوقة الشرف الفرنسي بدرجة فارس في 2022.

ويُعتبر مشروعها "ورش دهشور" قناة ربط بين الفنانين وصناعة السينما، وهو مخصص لإرشاد وتطوير أفلام يعمل عليها أصحاب المواهب الناشئة في مصر والوطن العربي، أما أحدث أفلامها "احكيلي" (2019)، فاختير للمشاركة في الدورة 32 لمهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى حصوله على جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي.