وصل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى إقليم كردستان برفقة وفد سياسي رفيع في زيارة تشمل محافظتي أربيل والسليمانية .

وصرح الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في وقت سابق، بأن الوفد يضم إلى جانب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، لإيجاد تفاهم بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بشأن حسم رئاسة الجمهوري.

وكان البرلمان العراقي، أخفق في جلستين متتاليتين في حسم انتخاب رئيس الجمهورية بسبب خلافات عميقة بين الحزبين الكردستانيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.