المشدد 10 سنوات لعاطلين يتاجران في المواد المخدرة برأس سدر

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطلين يتاجران في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار وأحمد عبد الباسط، سكرتيري التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى 30 نوفمبر الماضي، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية برأس سدر تفيد بقيام المتهمين بمزاولة نشاطهما في تجارة المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، مستخدمين سيارة ربع نقل في ترويج المواد المخدرة.

وصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين وما يحوزانه من مواد مخدرة، وعليه جرى إعداد مأمورية لضبط المتهمين، بعد ورود معلومات تفيد بتحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائهما.

وتمكن ضباط مباحث رأس سدر من ضبط المتهمين داخل السيارة أثناء انتظارهما لأحد العملاء، وعُثر بحوزة أحدهما على هاتف محمول ومبلغ 400 جنيه، والثاني بحوزته مبلغ 200 جنيه وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة، عُثر بالصندوق الخلفي على جوال أبيض بداخله 1023 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، كما عُثر داخل تابلوه السيارة على 17 قطعة أخرى من الحشيش المخدر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد البيع، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لتسهيل التنقل بين الوديان والطرق لتوزيع المخدرات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2266 لسنة 2025 جنايات رأس سدر، وبالكشف عن أرشيف المتهمين تبين أن أحدهما سبق اتهامه في قضيتين جنح ببركة السبع بمحافظة المنوفية.

وبالعرض على جهات التحقيق برأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة المضبوطة، قبل إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1681 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.