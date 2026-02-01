توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات توغل وتفتيش للمنازل، باتجاه سد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، وصولًا إلى قرية الصمدانية الشرقية جنوب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوات الاحتلال أقامت حاجزًا مؤقتًا في المنطقة، ونفذت عمليات تفتيش داخل عدد من المنازل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد توغل، في 30 يناير الماضي، في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي، حيث استهدف الأراضي الزراعية بالرشاشات الثقيلة.

وحينها، استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة التل قرب بلدة كودنة، خلال توغلها في المنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته وخرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغلات المتكررة في الجنوب، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.