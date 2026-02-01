تركيا تضبط 142 كيلوجراما من المخدرات في أكبر عملية ضبط خلال العام الجاري

أعلنت السلطات التركية ضبط أكبر كمية مخدرات منذ بداية العام الجاري، عقب عملية أمنية نفذتها قوات مكافحة المخدرات في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، وفق ما أفاد به مسئول حكومي رفيع.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في بيان نشره على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إن فرق الشرطة صادرت 142 كيلوجراما من مادة الميثامفيتامين خلال العملية، واصفا الكمية المضبوطة بأنها الأكبر التي تُسجل في تركيا خلال عام 2026.

وأوضح الوزير أن العملية نُفذت صباح اليوم الأحد في مدينة شرناق، وأسفرت عن توقيف سائق شاحنة يُشتبه بتورطه في الاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وشدد يرلي كايا على أن بلاده ماضية في حربها ضد المخدرات، معتبرا أن هذه المواجهة لا تندرج فقط ضمن إطار الأمن الداخلي، بل تمثل جزءا من معركة أمنية عالمية.

وقال: "أعلنا حربا شاملة على المخدرات، ليس دفاعا عن تركيا فحسب، بل عن الإنسانية جمعاء"، موجها التهنئة إلى أجهزة الشرطة وكل من شارك في العملية.

ولا تعد هذه العملية الأولى من نوعها، إذ سبق للسلطات التركية ضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة، إلا أن الكمية التي أُعلن عنها اليوم تعد الأكبر منذ مطلع العام الجاري، ما أعاد الجدل داخل الأوساط التركية حول نشاط شبكات تهريب المخدرات.

وتؤكد الحكومة التركية وأجهزتها الأمنية، في مناسبات متكررة، عزمها تشديد الإجراءات لمكافحة تهريب المخدرات والحد من الاتجار بها، في ظل تورط شبكات منظمة في محاولات تهريب الممنوعات إلى داخل البلاد وخارجها.