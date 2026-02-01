صحة غزة: 26 شهيدًا و68 إصابة وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 26 شهيدًا و68 إصابة وصلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقرير لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 523 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 1,443 مصابًا، وإجمالي الانتشال 715 شهيدًا، بحسب وكالة صفا.

وحسب الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71,795 شهيدًا 171,551 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.