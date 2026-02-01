مسئول أمريكي: إدارة ترمب أبلغت إيران عبر قنوات متعددة استعدادها للتفاوض

قال مسئول أمريكي رفيع مطلع على التفاصيل إن إدارة ترامب نقلت رسائل إلى إيران عبر عدة قنوات مفادها أنها منفتحة على عقد اجتماع للتفاوض على اتفاق بين البلدين.

وتعمل مصر وتركيا وقطر على ترتيب اجتماع بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومسئولين إيرانيين في أنقرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا لمصدرين إقليميين مطلعين على الجهود الدبلوماسية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتحاول الدول الثلاث، التي عملت مع إدارة ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف منع نشوب حرب إقليمية.

وأمر الرئيس ترامب بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي على نطاق واسع في الخليج، استعداداً لهجوم محتمل على إيران.

ويقول مسئولون في البيت الأبيض إن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بالهجوم بعد، ولا يزال مستعداً لاستكشاف حل دبلوماسي.

وقال مسئولون أمريكيون كبار إن تصريحات ترامب في الأيام الأخيرة بشأن المفاوضات مع إيران ليست مجرد مناورة، لكنهم أكدوا أن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، سيأذن لدبلوماسييه بالتوصل إلى اتفاق.

وتقول مصادر مطلعة على الأمر إن قطر ومصر وتركيا تجري محادثات مع كل من الولايات المتحدة وإيران وتنسق جهودها الدبلوماسية فيما بينها.

"الأمور تسير على ما يرام. نحن نبذل قصارى جهدنا"، هذا ما قاله مسئول كبير من إحدى الدول الثلاث.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم لشبكة CNN بأن "الدول الصديقة" في المنطقة تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن هذه الجهود "مثمرة".

وقال: "أرى إمكانية لإجراء المزيد من المحادثات إذا تصرف فريق التفاوض الأمريكي وفقًا لما قاله الرئيس ترامب - للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يضمن عدم وجود أسلحة نووية".

وزار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طهران يوم السبت والتقى بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وهو أحد المقربين من خامنئي.

وبعد الاجتماع بفترة وجيزة، كتب لاريجاني على شبكة X أن "هناك تقدماً في صياغة إطار عمل للمفاوضات".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً يوم السبت مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، وحثه على الموافقة على عقد اجتماع مع كبار المسئولين في إدارة ترامب.

وفي اليوم السابق، استضاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزير الخارجية الإيراني عراقجي، وناقش الاثنان الموقع المحتمل وجدول الأعمال لاجتماع مستقبلي مع كبار المسئولين الأمريكيين.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته مساء السبت: "آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول... وأن يتوصلوا إلى اتفاق مُرضٍ - لا أسلحة نووية وما إلى ذلك - عليهم أن يفعلوا ذلك. لا أعرف إن كانوا سيفعلون. لكنهم يتحدثون إلينا. يتحدثون إلينا بجدية".

قام رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، بزيارة واشنطن يومي الجمعة والسبت لإجراء محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، لمناقشة إمكانية شن هجوم أمريكي على إيران.

ويقول مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن الزيارة، التي تم الحرص على إبقائها بعيدة عن الأضواء، كانت تهدف إلى أن يقوم الجانبان بتحديث بعضهما البعض بشأن خططهما الدفاعية والهجومية في حالة نشوب حرب مع إيران.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى: "نريد أن يفهم كلا الجانبين هذه الخطط".