قسد تفرض حظر تجوال في الحسكة قبيل دخول قوات الأمن السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرض حظر تجوال في مدينة الحسكة اعتبارا من يوم غد الاثنين، تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة السورية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قرار حظر التجوال يهدف إلى منع الأهالي من استقبال قوات الأمن السورية، التي يُفترض أن تدخل المدينة غدا ضمن ترتيبات الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وكانت مصادر رسمية ومحلية قد أفادت، أمس السبت، بأن عناصر من قسد استهدفوا مدنيين في أثناء محاولتهم مغادرة مناطق تحاصرها في منطقة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب، وفقا لتلفزيون سوريا.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الحكومة السورية بدء تنفيذ اتفاق وصفته بـ"النهائي والشامل" مع قسد، ينص على وقف إطلاق النار والشروع في خطوات متدرجة لدمج القوات العسكرية والأمنية والإدارية في شمال شرقي سوريا.

وبحسب مصادر حكومية، يتضمن الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، تمهيدا لبدء عملية دمج الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مسئول في الحكومة السورية أن الاتفاق يشمل دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا أن الاتفاق "نهائي" وسيبدأ تنفيذه بشكل فوري.