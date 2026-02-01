أطباء بلا حدود عن قرار إسرائيل بوقف أنشطتها بغزة: ذريعة لمنع وصول المساعدات

اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود، أن قرار إسرائيل وقف أنشطتها في غزة بحلول 28 فبراير هو ذريعة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت المنظمة في بيان: «هذه ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية. تدفع السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إسرائيل إنها سمنع منظمة أطباء بلا حدود، من العمل في قطاع غزة. وأضافت أنها اتخذت "خطوات لإنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة.

وزعمت إسرائيل أن المنظمة تنتهك إجراءات التسجيل الجديدة، بعد رفض المنظمة تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين المحليين.