ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز على نهضة بركان

تربع نادي بيراميدز على قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، ليقترب من التأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقة.

وتفوق فريق بيراميدز على نظيره نهضة بركان، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

تخطى فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان، ليرفع السماوي رصيده إلى 10 نقاط متربعًا على جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما حل الفريق المغربي في الوصافة برصيد 7 نقاط.

وجاء نادي باور ديناموز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تذيل ريفرز يونايتد جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة فقط من 4 مباريات.

كان قد استهل بيراميدز مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالتفوق على ريفرز يونايتد (3-0)، قبل أن يتخطى عقبة باور ديناموز (1-0)، وكان التعادل سيد الموقف في الجولة الماضية أمام نهضة بركان دون أهداف.