سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال، مساء الأحد، استكمال إقامة ممر الفحص الخاص بالقادمين إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره متحدثه للإعلام العربي: «إطار الاستعدادات لافتتاح معبر رفح وبناءً على توجيهات المستوى السياسي، استكملت قوات الجيش خلال الأيام الأخيرة إقامة ممرّ الفحص المخصّص "ريجافيم"، الخاضع لإدارة المؤسسة الأمنية، في منطقة تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي».

وأضاف: «يُعدّ هذا المجمّع جزءًا من الجهد الرامي إلى تعزيز الرقابة الأمنية في المنطقة».

وتابع: «تقوم قوات المؤسسة الأمنية في الممرّ بفحص هويات القادمين مقابل القوائم التي صادقت عليها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وتجري تفتيشًا دقيقًا لأمتعتهم».

#عاجل افتتاح ممرّ الفحص "ريغافيم": مشاهد من إقامة مجمّع الفحص الإسرائيلي للقادمين من #معبر_رفح



⭕️في إطار الاستعدادات لافتتاح معبر رفح وبناءً على توجيهات المستوى السياسي، استكملت قوات جيش الدفاع خلال الأيام الأخيرة إقامة ممرّ الفحص المخصّص "ريغافيم"، الخاضع لإدارة المؤسسة… pic.twitter.com/hmwAgZ9Siz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 1, 2026

وأعيد اليوم الأحد فتح معبر رفح تجريبيا، على أن يفتح غدا الاثنين بشكل رسمي أمام حركة خروج ودخول المسافرين.

وصباح الأحد، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ببدء تشغيل الجانب الفلسطيني من المعبر بشكل تجريبي، وسط توقعات إعلام عبري بالسماح لأعداد محدودة من الفلسطينيين بالمرور عبره بنحو 150 مغادرا و50 عائدا.