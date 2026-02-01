أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مجموعة قالت إنها تقف وراء أحدث الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت أن الأسلحة المستخدمة تعود إلى جماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن وحدات الأمن تمكنت من توقيف جميع أفراد الخلية المتورطة، بعد عمليات رصد ومتابعة لمواقع إطلاق الصواريخ في عدد من مناطق دمشق، مشيرة إلى أن المجموعة نفذت عدة هجمات على المطار خلال الأشهر الماضية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الأسلحة التي استُخدمت في هذه الهجمات مصدرها جماعة حزب الله، التي كانت لها في السابق قوات وانتشار عسكري واسع داخل سوريا دعما لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وأوضح بيان الوزارة أن العمليات الأمنية جاءت "عقب رصد وتتبع ميدانيين مستمرين لمناطق انطلاق الصواريخ في منطقتي داريا وكفر سوسة"، لافتا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد هوية أحد منفذي الهجمات ومراقبته بدقة، ما قاد إلى كشف باقي أفراد الخلية.

وأشار البيان إلى تنفيذ عدة مداهمات أمنية متزامنة أسفرت عن القبض على جميع المتورطين، إضافة إلى ضبط عدد من الطائرات بدون طيار (درونز) التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال وصفتها الوزارة بالإرهابية.

وفي المقابل، نفى حزب الله اللبناني هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لا يملك أي نشاط داخل الأراضي السورية ولا تربطه صلات بأي مجموعات هناك.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت ارتباطهم بـ"جهات خارجية"، دون أن تسميها بشكل مباشر، مؤكدة في الوقت نفسه أن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق والدرونز المضبوطة يعود إلى ميليشيا حزب الله.

وفي سياق متصل، كانت وكالة "رويترز" قد أفادت في نوفمبر الماضي بأن واشنطن تخطط لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، وهو تقرير نفته الحكومة السورية آنذاك.