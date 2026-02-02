 أحمد صبرى أبو الفتوح: جناح دار الشروق نموذج للإبداع والتنظيم - بوابة الشروق
الإثنين 2 فبراير 2026 1:16 ص القاهرة
أحمد صبرى أبو الفتوح: جناح دار الشروق نموذج للإبداع والتنظيم


نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 1:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 1:07 ص

زار الكاتب والروائى والمحامى أحمد صبرى أبو الفتوح جناح دار الشروق ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب، معربًا عن سعادته بما وجده من تنظيم وإبداع فى تصميم الجناح، الذى استوعب الأعداد الكبيرة من الزوار، مشيرًا إلى أن زيارة الجناح تمنحه شعورًا بالراحة وكأنه فى منزله.
وأوضح أبو الفتوح إنه نشر 15 عملًا، كان أحدثهما روايتان مع دار الشروق، هما «صاحب العالم» و«مراد العارف».
وأضاف أن زيارة جناح الدار فى معرض الكتاب أصبحت بالنسبة له تقليدًا لا يمكن الاستغناء عنه، مشيدًا بالتنوع المعرفى الذى يقدمه الجناح لرواد المعرض من مؤلفات متنوعة سواء فى أقسام الكتب العامة أو كتب الأطفال واليافعين.

