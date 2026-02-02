يقام حفل توزيع جوائز الجرامي الـ68 في ساحة كريبتو.كوم بلوس أنجلوس الأمريكية، حيث يكرم خلاله أفضل الأعمال الموسيقية من أغسطس 2024 إلى أغسطس 2025، وسيقدمه تريفور نوح، في ليلة تعد الليلة الأهم في عالم الموسيقى.



ونالت أغنية "تحدي الجاذبية" من غناء سينثيا إريفو وأريانا جراندي جائزة "أفضل أداء ثنائي/جماعي في موسيقى البوب"، ونافس على الجائزة كلا من "الذهبية" من غناء إي جاي، أودري نونا، ري آمي، و"جابرييلا" من غناء كاتساي، و"APT." من غناء روزيه، برونو مارس، و"30 مقابل 30" من غناء سيزا، كندريك لامار.



وتشمل قائمة المرشحين طيفا واسعا من الفنانين والأنواع الموسيقية والمشاريع، من الفنانين المعروفين إلى المرشحين لأول مرة في قوائم البوب، والكانتري، والراب، والآر أند بي، والموسيقى اللاتينية، والموسيقى العالمية، والجاز، مما يعكس عاما تميز بالإبداع الموسيقي الواسع النطاق، ويشهد هذا العام أيضا تحديثا هاما، حيث سيضم فئتين جديدتين، وهم أفضل ألبوم موسيقى كانتري تقليدي وأفضل غلاف ألبوم.