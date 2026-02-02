يقام حفل توزيع جوائز الجرامي الـ68 في ساحة كريبتو.كوم بلوس أنجلوس الأمريكية، حيث يكرم خلاله أفضل الأعمال الموسيقية من أغسطس 2024 إلى أغسطس 2025، وسيقدمه تريفور نوح، في ليلة تعد الليلة الأهم في عالم الموسيقى.



ونالت أغنية "أبرا كادابرا" من غناء ليدي جاجا، جائزة "أفضل تسجيل ريمكس"، ونافس على الجائزة كلا من أغنيات "جولدن"، و"دون فورجيت أبوت أص"، و"أدريم أدريمز"، و"جالفانيزي".

وتشمل قائمة المرشحين طيفا واسعا من الفنانين والأنواع الموسيقية والمشاريع، من الفنانين المعروفين إلى المرشحين لأول مرة في قوائم البوب، والكانتري، والراب، والآر أند بي، والموسيقى اللاتينية، والموسيقى العالمية، والجاز، مما يعكس عاما تميز بالإبداع الموسيقي الواسع النطاق، ويشهد هذا العام أيضا تحديثا هاما، حيث سيضم فئتين جديدتين، وهم أفضل ألبوم موسيقى كانتري تقليدي وأفضل غلاف ألبوم.