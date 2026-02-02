منافسة نسائية ساخنة فى دراما رمضان 2026

• مواجهة مرتقبة بين نجمات الصف الأول فى رحلة البحث عن لقب «الأفضل»

• هند صبرى تراهن على نوستالجيا الثمانينيات.. ومنة شلبى تركز على الرسالة الإنسانية

• ياسمين عبد العزيز ودينا الشربينى يدفعان ضريبة الأضواء والشهرة



رغم نجاح الفنانات فى حجز مكانة متميزة على خريطة دراما رمضان كل عام وسط سيطرة رجالية واسعة، يشهد موسم 2026 منافسة شرسة بين نجمات الصف الأول، وربما تكون الأشرس منذ سنوات، فى رحلة البحث عن لقب «الأفضل» الذى يزين جهد كل المشاركين فى ماراثون الدراما الأكبر.

المواجهة المرتقبة تشمل 11 فنانة، كل واحدة منهن تسعى للخروج عن القوالب التقليدية والمراهنة على أدوار صعبة ومعقدة تلامس قضايا شائكة، لتتحول مشاهدة المسلسلات إلى تجربة معايشة حقيقية، تمتد من أجواء الماضى المختلفة إلى قلب المآسى الإنسانية المعاصرة.

هند صبرى.. نوستالجيا الثمانينيات وعباءة «الباطنية»



بعد غياب 4 أعوام، تعود الفنانة هند صبرى للمشاركة فى موسم دراما رمضان، وتشعل المواجهة برهان مختلف تماما فى مسلسل «مناعة». حيث تعود بنا هند إلى أجواء الثمانينيات الصاخبة داخل حى الباطنية الشهير، حيث تتخلى هند عن أناقتها لترتدى «الجلباب الشعبى» حيث تجسد هند شخصية امرأة تجد نفسها فى ليلة وضحاها فى مواجهة عالم شرس بعد مقتل زوجها، لتتحمل مسئولية تربية ثلاثة أطفال وسط صراعات حارة لم ترحم أحدا. العمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج حسين المنباوى.

ياسمين عبد العزيز.. ضريبة الشهرة المرة



تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز مسيرتها مع ماراثون دراما رمضان، وتشارك هذا العام بمسلسل «وننسى اللى كان» وتجسد دور «جليلة» الفنانة المشهورة التى تظن أنها تملك العالم بجمالها وأضوائها، حتى تقع فى فخ علاقة عاطفية مع فنان شاب تقلب حياتها رأسا على عقب، لتكشف الدراما كيف يمكن للأضواء أن تحرق صاحبها. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدى الخبيرى، ويشارك فى البطولة كريم فهمى.

دينا الشربينى.. تمثيل داخل التمثيل



وتدخل دينا الشربينى دائرة الصراع النفسى بمسلسل «اتنين غيرنا». حيث تجسد شخصية «نور»، الممثلة المشهورة التى تعانى من انفصام بين صورتها أمام الكاميرات وحقيقتها المتشابكة مع الماضى. صراع دينا هذا العام يعتمد على العمق النفسى والتحولات العاطفية المفاجئة، ويشاركها البطولة آسر ياسين، ومن إخراج خالد الحلفاوى.

منة شلبى.. «بالطو» الطب فى قلب المأساة



فى منطقة درامية شديدة الحساسية، تطل منة شلبى عبر مسلسل «صحاب الأرض». لا تقدم منة مجرد دور طبيبة، بل تجسد مأساة المرأة فى قلب الصراع الإنسانى، من خلال طبيبة مصرية تنضم لقافلة إغاثة متجهة إلى غزة. العمل (15 حلقة) يضع الأخلاق والمهنة فى اختبار قاسٍ أمام الواقع الأليم، وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمى، ويشاركها البطولة الفنان إياد نصار.

ريهام عبد الغفور ونيللى كريم.. بين وجع المطلقات وهدوء المشاعر



وتجسد الفنانة ريهام عبد الغفور وجع المطلقات فى مسلسلها الجديد «حكاية نرجس»، والذى يتناول قضية إنسانية واجتماعية تدور حول شخصية نرجس، وهى امرأة تواجه صراعات نفسية ومجتمعية بعد تعرضها لضغوط اجتماعية كبيرة مرتبطة بالعلاقات الأسرية والبيئية المحيطة بها. والمسلسل من تأليف عمار صبرى، وإخراج سامح علاء، ويشارك فى البطولة حمزة العيلى وبسنت أبو باشا.

أما الفنانة نيللى كريم فتقدم دراما المشاعر العائلية الهادئة فى مسلسل «على قد الحب» من خلال شخصية مصممة حُلى تواجه أزمات فقدان والدتها. والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويشارك فى البطولة كل من شريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد ومحمد على رزق.

ريهام حجاج وسلمى أبو ضيف.. صدمات الواقع الرقمى والاجتماعى



تسلط الفنانة ريهام حجاج الضوء على «زيف» السوشيال ميديا من خلال مسلسلها الجديد «توابع»، حيث تدور الأحداث حول إنفلونسر متخصصة فى علم النفس تتورط فى قضية قتل، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل ويشارك فى البطولة كل من أسماء أبو اليزيد وأنوشكا ومحمد علاء.

بينما تقدم سلمى أبو ضيف البطولة المطلقة فى المسلسل الاجتماعى «عرض وطلب»، مجسدة معاناة مدرسة شابة تضحى بكل شىء لإنقاذ والدتها، والمسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى، ويشارك فى البطول كل من سماح أنور وعلى صبحى ورحمة أحمد فرج ومصطفى أبو سريع.

مى عمر تخرج من عباءة محمد سامى



يشهد الموسم المقبل خروج الفنانة مى عمر من عباءة زوجها المخرج محمد سامى لأول مرة، حيث تراهن على النجاح الكبير الذى حققته خلال الاعوام الماضية، وفى الموسم الجديد تتعاون مى مع المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد على فى مسلسل «الست موناليزا»، حيث يقدم العمل رحلة امرأة تخرج من رماد زواج فاشل لتواجه عواصف المجتمع وأوجاع الانفصال، ومحاولة إعادة بناء ذاتها من جديد. يشارك فى بطولة المسلسل أحمد مجدى ووفاء عامر وشيماء سيف وسوسن بدر.



روجينا تغامر فى «حد أقصى» ومى كساب تقدم أولى بطولاتها فى «نون النسوة»



تخوض الفنانة روجينا مغامرة مختلفة الموسم المقبل مع مسلسل «حد أقصى» حيث تتعاون مع ابنتها المخرجة مايا أشرف زكى فى أول عمل لها، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ويشارك فى البطولة كل من محمد القس وخالد كمال، وتدور قصته حول صباح التى تدخل فى لعبة خطيرة بعد أن تحصل على قرض بنكى ضخم عبر علاقة قديمة مع موظف البنك. أما الفنانة مى كساب فتقدم أولى بطولاتها من خلال مسلسل «نون النسوة» وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى البطولة ندى موسى ومحمد جمعة.