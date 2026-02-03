قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تصحيحًا بعد ارتفاعها بأكثر من 26% خلال شهر واحد، مضيفًا أن ذلك نتيجة لمضاربات قوية في البورصة العالمية، وهو ما جعل التصحيح أمرًا متوقعًا بعد وتيرة صعود وصفها بالسريعة والمبالغ فيها.

وأضاف "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، المذاع أمس الاثنين، أن التراجع الحالي في الأسعار جاء بقيمة كبيرة، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الذهب لا يُعد أداة للمضاربة اليومية، وإنما استثمار طويل الأجل يحقق أفضل عوائده على المدى البعيد.

وشدد على أهمية الهدوء في قرارات الشراء، خاصة في ظل اضطراب الأسعار، ناصحًا بالتجزئة على مراحل زمنية وعدم الدخول بكامل السيولة دفعة واحدة، والاحتفاظ بالذهب لفترة لا تقل عن عام هو الأفضل لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.





وتراجعت أسعار الذهب محليًا، خلال تعاملات أمس الاثنين، بمقدار 325 جنيهًا في المتوسط، حيث سجل سعر الجرام عيار 21، 6 آلاف و500 جنيه، مقارنة مع 6 آلاف و825 جنيهًا في تعاملات أمس الأول الأحد.