جاستن وهايلي بيبر يعودان إلى سجادة جرامي 2026 بإطلالات أنيقة ورسالة احتجاجية ضد ICE

ظهر النجم العالمي جاستن بيبر على السجادة الحمراء لحفل جوائز جرامي الـ 68 في لوس أنجلوس، وذلك في أول ظهور له في الحفل منذ أربع سنوات.

رافقه في هذه الإطلالة زوجته هايلي بيبر، التي ارتدت معه إطلالة سوداء كاملة متناسقة، حيث ظهرت ب فستان أسود أنيق من دار أزياء "Alaïa" بتصميم مكشوف من الكتفين وبتفاصيل شفافة على منطقة الفخذين.

بينما تخلى جاستن بيبر قليلا عن أسلوبه المعتاد في الملابس الكاجوال، واختار بدلة سوداء واسعة من "Balenciaga".

ما ميز الزوجين بشكل لافت كان ارتداؤهما لدبابيس بيضاء كتب عليها "Ice Out"، كرسالة احتجاجية ضد سياسات إدارة ترامب الثانية ووكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهو نفس الرمز الذي ارتداه عدد من نجوم الحفل الآخرين مثل جوني ميتشل، كيلاني، جايسون إيزبل وجاستن فيرنون من فرقة بون إيفر، للتعبير عن موقفهم الاجتماعي والسياسي على السجادة الحمراء.

وخلال الحفل، الذي يُقام الآن في ساحة Crypto.com Arena بلوس أنجلوس، تم التأكيد على أن جاستن بيبر سيشارك في تقديم أداء مباشر، بعد أن كان آخر ظهور له على منصة جرامي في عام 2022 مع أغنية "Peaches".

ينافس بيبر هذا العام في أربع فئات جوائز تشمل: ألبوم العام وأفضل ألبوم بوب غنائي عن ألبوم "Swag"، أفضل أداء منفرد بوب عن أغنية "Daisies"، وأفضل أداء R&B عن أغنية "Yukon".