المدمرة الأمريكية ديلبرت بلاك تغادر إيلات وسط توترات إقليمية

- القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الزيارة "تُجسّد التزام الولايات المتحدة وإسرائيل المشترك بتعزيز الأمن في البحر الأبيض المتوسط ​​وخليج العقبة والبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مغادرة المدمرة الأمريكية "ديلبرت بلاك"، الأحد، ميناء إيلات عقب "زيارة مجدولة" لإسرائيل.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع تصاعد التوترات واستعدادات لاحتمال تنفيذ هجوم أمريكي على إيران.

وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "المدمرة الأمريكية "يو إس إس ديلبرت دي بلاك" (DDG 119) غادرت ميناء إيلات جنوبي إسرائيل، بعد زيارة مجدولة في الأول من فبراير الجاري".

وأضافت أن هذه الزيارة "تُجسّد قوة الشراكة البحرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن والازدهار في البحر الأبيض المتوسط ​​وخليج العقبة والبحر الأحمر"، وفق تعبيرها.

والجمعة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن المدمرة الأمريكية "ديلبرت بلاك" رست باليوم ذاته في ميناء إيلات.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أن رسو المدمرة التي تنتمي إلى الأسطول الخامس لـ "سنتكوم" يأتي "ضمن نشاط روتيني ومخطط مسبقا وكجزء من التعاون مع الجيش الأمريكي".

وتقول إسرائيل إنها تتأهب لهجوم أمريكي محتمل على إيران، وسط مخاوف من رد إيراني يستهدف مواقع وأهداف إسرائيلية في حال وقوع أي ضربة عسكرية.

والسبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران، لكنه تحدث بنبرة متشائمة حيال إمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية من المحادثات.

أما المرشد الإيراني علي خامنئي، فقال خلال كلمة وجهها إلى الشعب، الأحد، إن أي هجوم أمريكي على بلاده سيؤدي إلى "حرب إقليمية".

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وكانت إسرائيل شنت في 13 يونيو 2025، عدوانا على إيران بدعم أمريكي، استمر 12 يوما، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، بينما استهدفت طهران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما هاجمت الولايات المتحدة في 22 يونيو، منشآت إيران النووية وادعت أنها "أنهتها"، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.