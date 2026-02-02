الرئاسة الإيرانية تنشر أسماء قتلى الاحتجاجات

نشر مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، الأحد، تقريرا يتضمن أسماء 2986 شخصا من أصل 3 آلاف و117 لقوا حتفهم خلال الأحداث التي رافقت الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر 2025.

وبحسب مراسل الأناضول، كشف التقرير عن أسماء 2986 شخصا من بين إجمالي 3 آلاف و117 قُتلوا خلال الأحداث، بمن فيهم عناصر من قوات الأمن ومدنيون.

وأشار مكتب الرئاسة، إلى أن التقرير يأتي في إطار سياسة الشفافية والمسئولية والمساءلة التي يقودها الرئيس مسعود بزشكيان.

وذكر التقرير أن هوية 131 شخصا لم تُحدد بعد، ولذلك لم ترد أسماؤهم، وأن الأعمال مستمرة بهذا الخصوص.

وأوضح أن "جميع من فقدوا حياتهم في الأحداث الأخيرة أبناء هذه الأرض، ولا ينبغي أن يُترك أي من ذويهم المفجوعين دون سند".

وتابع: "على خلاف النهج الذي يتبناه الأعداء التاريخيون لهذه الأرض، والذين ينظرون إلى حياة البشر على أنها مجرد أرقام يمكن زيادتها أو إنقاصها وفقا لمصالحهم السياسية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن من فقدوا حياتهم في هذه الأحداث المؤلمة ليسوا مجرد أرقام، بل كل واحد منهم مجتمع وعالم بحد ذاته".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، واستمرت لنحو أسبوعين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأقرت طهران بوجود استياء شعبي، واتهمت واشنطن وتل أبيب بالسعي، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، إلى إيجاد ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام الحاكم.