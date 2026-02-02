القناة 12 العبرية: نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا بشأن الملف الإيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت القناة 12 العبرية، الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى، لمناقشة التصعيد المتواصل في المنطقة والملف الإيراني.

ويشارك بالاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ديفيد برنياع، ورئيس هيئة أركان الجيش إيال زامير، وفق القناة.

ويأتي الاجتماع عقب مباحثات أجراها زامير في واشنطن، الأسبوع الماضي، حيث بحث الاستعدادات المتعلقة بإيران ومستوى التنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشارت القناة إلى أن الجانب الإسرائيلي عرض خلال اللقاءات بواشنطن معطيات تتعلق بما وصفه بـ"القدرات الجوية الإسرائيلية" في مواجهة إيران، في إطار التحضيرات لسيناريوهات محتملة ضد طهران.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زامير تقديره، بأن تشن الولايات المتحدة هجوما ضد إيران في غضون أسبوعين إلى شهرين.

بدوره، قال موقع "والا" الإخباري العبري (خاص)، إن إسرائيل "قدمت للأمريكيين خلال الأسبوع الأخير معلومات استخبارية حساسة ودقيقة عن النشاطات الإيرانية لإعادة بناء قدرات عسكرية، وتحديدا إنتاج صواريخ باليستية".

وأوضح الموقع، أن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية "تقلق للغاية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والقيادة السياسية".​​​​​​​

وصباح الأحد، نقلت هيئة البث، عن مسئول عسكري إسرائيلي (لم تسمّه) قوله إن تل أبيب "لا تستطيع التعايش مع قدرات الصواريخ الباليستية الموجودة لدى إيران".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.