الإثنين 2 فبراير 2026
البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم.. والبورصة المصرية تخالف الاتجاه

ولاء رزق
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 4:31 م | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 4:31 م

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الرئيسية لأغلب البورصات العربية، بختام تعاملات اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، مخالفًا الاتجاه الصعودي العام.

• وجاء أداء المؤشرات كما يلي:

- البورصة المصرية

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، انخفض، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، متراجعًا بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 47606.28 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 7.239 مليار جنيه.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعًا، جاء سهم مصر للزيوت والصابون مرتفعًا بنسبة 20% ليغلق عند 180.5 جنيه، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضًا شركة المتحدة للإسكان والتعمير، متراجعًا بمقدار 6.08%، مستقرًا عند 9.4 جنيه.

- بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم متقدمًا بنسبة 1.38% ليصل إلى 11321.09 نقطة، بتداولات 5,850 مليار ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بنسبة 7.26% ليغلق عند 28.94 ريال، وفي المقابل اعتلى سهم شركة أسمنت نجران قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 6.49 ريال.

- سوق أبوظبي المالي

أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعًا بمقدار0.547% عند مستوى 10338 نقطة، بتداولات قدرت بـ1.097 مليار درهم.

وقاد سهم شركة دار التأمين، قائمة الأكثر نشاطًا خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بمقدار 15% مغلقًا عند 0.552 درهم، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج الأسهم الخاسرة، خلال جلسة اليوم، منخفضًا 3.63%، مستقرًا عند 0.901 درهم.

- سوق دبي المالي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي على ارتفاع بنسبة 2.14% عند مستوى 6573.36 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 900,417 مليون درهم.

وجاء سهم شركة إعمار العقارية في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.60% ليغلق عند 15.60 درهم، بينما تصدر سهم شركة الأغذية المتحدة، الأكثر انخفاضًا، بمقدار 1 % عند 12.20 درهم.

- السوق الكويتية

أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.30% عند مستوى 9253.21 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 58,517 مليون دينار.

وجاء سهم شركة ميزان القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 6.73% ليغلق عند 1,126 دينار، بينما تصدر سهم الشركة المتكاملة القابضة، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 2.74% ليغلق عند 426 فلسًا كويتيًا.

