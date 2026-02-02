السفارة الأمريكية تقلص خدماتها القنصلية في تونس ودول أخرى بسبب الإغلاق الحكومي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس اليوم الاثنين، تقليص خدماتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب نقص التمويل، وهو إجراء شمل أيضا دولا أخرى ردا على أزمة الإغلاق الحكومي بشأن الموازنة.

وأبلغت السفارة في بيان لها بأنه لن يتم تحديث حسابها على موقع "فيسبوك" بانتظام حتى استئناف عمليات التمويل بالكامل، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن.

كما أعلنت استمرار خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج خلال فترة انقطاع الاعتمادات، حسبما يسمح الوضع.

وشمل الاجراء نفسه، دولا أخرى في المنطقة من بينها المغرب والسودان والصومال.

ودخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي منذ السبت الماضي، بسبب خلافات حول إنفاذ قوانين الهجرة التي تشمل تحديدا طريقة العمل العنيفة لعملاء الهجرة الاتحاديين، ما عطل الاتفاق بشأن قانون الإنفاق.

ولكن من غير المتوقع أن يستمر الإغلاق طويلا.

وينظر مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم الاثنين، في اتفاق قانون الإنفاق، حيث من المرجح أن يتم التصويت عليه غدا الثلاثاء.