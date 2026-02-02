أمير قطر وماكرون يبحثان هاتفيا خفض التصعيد الإقليمي وملفي غزة ولبنان

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة، والتطورات المتعلقة بالملف الإيراني وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، إلى جانب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، فضلاً عن بحث سبل دعم استقرار لبنان والحفاظ على أمنه وسيادته.