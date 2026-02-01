أثير سجال بين الإعلامي عمرو أديب، وإبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات بشأن رفع أسعار السجائر في الأسواق.

وسبق أن أعلنت شركة فيليب موريس عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من يوم الاثنين، بقيمة تصل إلى 6 جنيهات للعلبة، ليرتفع سعر علبة سجائر «إل إم» مسجلة 82 جنيها، مقارنة بـ76 جنيها، بينما استقر علبة سجائر صنف «مرلبورو كرافتيد»، عند 79 جنيها، دون أي تغيير.

ورفعت الشركة سعر علبة سجائر صنف «ميريت» لتصل إلى 111 جنيها، مقارنة بـ105 جنيهات، وصنف «مارلبورو»سجل 102 جنيها، مقابل 97 جنيها.

وخلال برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، قال إمبابي إن قرار رفع الأسعار سببه في المقام الأول تهريب السجائر، فعقب أديب: "هو إحنا كل حاجة خايفين من تهريبها هنرفع سعرها".

وأوضح إمبابي أن التهريب المقصود يتم بإدخال سجائر إلى مصر وليس العكس، موضحًا أن الشركة اعتمدت على تكلفة الفرصة البديلة، وتابع: "التهريب اترفع من 8% إلى 30% بأسعار أقل كثيرًا لأنه لا يتم دفع رسوم عنها.. وبالتالي الشركات غير قادرة على البيع فاتبعت سياسة الفرصة البديلة من خلال زيادة السعر بنحو خمسة جنيهات".

وسأل أديب، قائلا: "علبة السجائر الـ مرلبورو في الخارج أغلى من مصر أم أرخص"، فأجاب إمبابي أنها أغلى لكن الأمر مرتبط بفارق العملة بشكل كبير، موضحًا أن الإشكالية تكمن في التهريب من الخارج إلى داخل مصر.

فعقب أديب: "لا إله إلا الله.. طب وهي هتترهب من بره لجوه ليه.. إذا كانت أغلى"، فرد رئيس الشعبة بأن السجائر المهربة تُباع بما يتراوح بين 25 و30 جنيهًا، ما يفقد قدرة الشركة على البيع، ويكبدها خسائر فعمدت إلى رفع الأسعار.

وقال أديب: "هو إحنا كل حاجة مش هنعرف نوقف تهريبها فنرفع سعر اللي جوه.. كل شوية نغلي حاجة في مصر يُقال أصل إحنا شم عارفين نمنع التهريب"، فيما شدد إمبابي على ضرورة معالجة هذا المرض ومنع التهريب بشكل قاطع.

ولفت إلى أن منافذ بيع السجائر المهربة واضحة ومعروفة، وقال: "عاوزين مباحث التموين تنزل بس باب البحر.. اليفط محطوطة.. سعر تاجر الجملة من 19 لـ22 جنيهًا.. أقل من كليوباترا اللي بـ44 جنيهًا".

فيما حذر أديب من أن قرار رفع الأسعار قد يدفع المواطن للبحث عن السجائر منخفضة الثمن وبالتالي سيستمر التهريب، وهو ما أيده إمبابي الذي قال إن هذا الأمر يحقق مكاسب رهيبة لمن يتاجر بهذه المنتجات.



