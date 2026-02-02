سابرينا كاربنتر بفستان أبيض ساحر من فالنتينو على سجادة حفل جرامي 68

تألقت المغنية الأمريكية سابرينا كارپنتر على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي الـ 68 في لوس أنجلوس بإطلالة أنثوية ساحرة جذبت أنظار الجميع وحصلت على الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ارتدت كارپنتر فستانا أبيض من دار فالنتينو، تميز الجزء العلوي منه بنقوش الزهور واللآلئ عند الخصر المنخفض، بينما جاءت التنورة متعددة الطبقات بالكشكشة الدقيقة وتمتد خلفها بأسلوب رومانسي أنيق.

وكعادتها أكملت إطلالتها بظل عيون أبيض اللون في زوايا عينيها، ما أضفى إشراقة مميزة على وجهها.

تأتي هذه الإطلالة ضمن موسم قوي لكاربنتر في الجوائز، حيث ترشحت هذا العام في ست فئات كبرى تشمل أفضل ألبوم للعام وأفضل ألبوم بوب غنائي عن "Man’s Best Friend"، وأفضل أغنية وسجل وأداء منفرد بوب عن "Manchild"، بالإضافة إلى أفضل فيديو كليب موسيقي لنفس الأغنية، ومن المقرر أن تؤدي عرض غنائي خلال الحفل.