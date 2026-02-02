 لينكين بارك يسرق الأنظار بإطلالة موحدة على سجادة حفل جرامي الـ 68 - بوابة الشروق
الإثنين 2 فبراير 2026 4:20 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

لينكين بارك يسرق الأنظار بإطلالة موحدة على سجادة حفل جرامي الـ 68

نوران عرفة
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 4:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 4:10 ص

ظهرت فرقة لينكين بارك الشهيرة بإطلالة متناسقة تجمع بين الأناقة والبساطة، على السجادة الحمراء لحفل جوائز جرامي الـ 68 في لوس أنجلوس.

اعتمد أعضاء الفرقة على الألوان الداكنة والقصات الكلاسيكية المتقنة، ما منح حضورهم روح الوحدة بينهم.
جاءت إطلالة "بارك" متناغمة مع أسلوب الفرقة الموسيقي الحديث، خاصة بعد دمج الأصوات الجديدة والمواهب الحديثة في تشكيلتهم، ما أضفى على أسلوبهم البصري والموسيقي لمسة من التجديد والتميز.
ويأتي حضور الفرقة هذا العام بمشاركتهم في فئات الروك الكبرى، مع ترشيحات عن أغنيتهم "The Emptiness Machine" من ألبوم "From Zero"، في فئتي أفضل ألبوم روك وأفضل أداء روك.

اشتهرت فرقة لينكين بارك عالميا بسلسلة من الأغاني التي تركت أثرا عميقا في موسيقى الروك، مثل "In the End" و "Numb" و "Crawling"، التي ساهمت في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم، ورفعت من مكانتهم بين الفرق الأكثر تأثيرا في القرن الحادي والعشرين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك