المنتج الفرنسي جيسافلستين يخطف الأضواء بقناع أسود على سجادة حفل جرامي الـ 68

أثار المنتج والموسيقي الفرنسي جيسافلستين الجدل بإطلالة غامضة ومثيرة للفضول، حيث ارتدى قناعا أسود اللون يغطي وجهه بالكامل إلى جانب قفازات سوداء، ليجسد شخصيته الفنية الفريدة ويبرز أسلوبه المتمرد والمبتكر، وذلك على السجادة الحمراء لحفل جوائز جرامي الـ 68 المُقام الآن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويأتي ظهور جيسافلستين هذا العام في حفل جرامي الذي يشهد منافسة قوية بين كبار نجوم الموسيقى، مع تصدر المغني كيندريك لامار قائمة الترشيحات، نظرا لتعاونه المستمر مع ليدي جاجا في ألبومها الأخير "Mayhem"، حيث ساهم في كتابة وإنتاج عدة أغاني، من بينها "Killah" و "Garden of Eden".