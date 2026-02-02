 حفل جرامي الـ 68 .. لولا يونج بإطلالة من فيفيان ويستوود على السجادة الحمراء - بوابة الشروق
الإثنين 2 فبراير 2026
حفل جرامي الـ 68 .. لولا يونج بإطلالة من فيفيان ويستوود على السجادة الحمراء

نوران عرفة
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 2:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 2:16 ص

تألقت النجمة البريطانية الصاعدة لولا يونج بإطلالة بارزة من دار الأزياء فيفيان ويستوود ضمن مجموعة ربيع صيف عام 2025، على السجادة الحمراء لحفل جوائز جرامي الـ 68 المُقام الآن في لوس أنجلوس.

ظهرت يونج، المرشحة لجائزة أفضل فنانة صاعدة، بفستان فريد مزين بنقوش أحادية اللون بأسلوب "ترينكيت"، ما أضفى على الإطلالة لمسة فنية قريبة من التمويه، وجمع بين الجرأة والأناقة في تناغم لافت.
تأتي هذه الإطلالة بعد عام حافل بالنجاحات للفنانة، التي حققت انتشارا واسعا بأغنيتها "Messy" في المملكة المتحدة.

يذكر أن حفل جوائز جرامي لهذا العام يشهد منافسة قوية في أبرز الفئات، مع تصدر كيندريك لامار قائمة الترشيحات، وتنوع المشاركين من نجوم عالميين في مجالات الأداء والإنتاج الموسيقي.

