أعلن الإعلامي عمرو أديب أن الفنان عمرو سعد يُعد الأعلى أجرًا في الدراما المصرية، وصاحب الأعمال الأعلى قيمة تسويقية على مستوى الوطن العربي، وذلك خلال مداخلة هاتفية لعمرو سعد في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر.

وخلال المداخلة، كشف عمرو سعد عن قراره بالاعتزال المؤقت للدراما التلفزيونية، والتفرغ للسينما، مؤكدًا أن القرار جاء بعد خمس سنوات من العمل المتواصل، شعر خلالها بالحاجة إلى تجديد فني والعودة إلى «بيته الأصلي» السينما، حيث يستعد لعدد من المشاريع الجديدة.

وأكد سعد أن الجمهور منحه أكبر النجاحات خلال السنوات الماضية في مختلف أنحاء الوطن العربي، معربًا عن فخره بالقيمة الفنية والتسويقية لأعماله، ومشددًا على أن احترام الجمهور هو المعيار الحقيقي لنجاح أي فنان، وأنه لا يمكنه تقديم أو الترويج لأي عمل لا يثق فيه.

وأضاف أنه بذل مجهودًا كبيرًا في فيلم «الغربال»، ولديه تعاقدات على عدة أفلام خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن خمس سنوات متواصلة في الدراما التلفزيونية مدة كافية تستدعي التوقف المؤقت بحثًا عن تحدٍ فني مختلف.

كما تحدث عمرو سعد عن التأثير الواسع لأعماله، مستشهدًا بمسلسل «شارع عبد العزيز»، الذي حقق رواجًا لافتًا، مشيرًا إلى واقعة إنسانية تؤكد عمق تأثير العمل وتواصله مع الجمهور خارج الأطر التقليدية.