رئيسة حزب الخضر الألماني تتهم ميرتس بازدراء شعبه

في خضمّ الجدل الدائر حول الإصلاحات في ألمانيا، اتهمت رئيسة حزب الخضر المعارض، فرانتسيسكا برانتنر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس بازدراء شعبه.

وقالت برانتنر في برلين اليوم الاثنين: "ماذا فعل المواطنون والمواطنات الألمان أصلًا للسيد ميرتس حتى يزدريهم بهذا الشكل باستمرار؟"

وانتقدت رئيسة حزب الخضر النقاش الذي أطلقه الجناح الاقتصادي المقرب من حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي (لكنه ليس تابعا له من الناحية التنظيمية) بشأن تقييد العمل بدوام جزئي.

وأضافت، في إشارة إلى مقترح يتعلق بتكاليف علاج الأسنان: "والآن وصل الأمر إلى الأسنان". وكان الجناح الاقتصادي طالب بإخراج علاجات الأسنان من سلة الخدمات التي تغطيها صناديق التأمين الصحي القانونية.

وردّت برانتنر بأنها سعيدة بالعيش في بلد لا يمكن فيه معرفة ما إذا كان الشخص فقيرًا أم غنيًا من خلال أسنانه. وكانت هذه المطالبة قوبلت مسبقًا بموجة واسعة من الانتقادات.

وطالبت برانتنر ميرتس وحكومته بالبدء أخيرًا في معالجة الإصلاحات الحقيقية التي جرى التعهّد بها، "بدلًا من تشتيت الانتباه عبر الإهانات المستمرة بحق الشعب".

ولم توضح برانتنر أسباب اتهامها للمستشار بشكل مفصل. وكان سياسيون من المعارضة ومن الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتقدوا مؤخرًا تصريحًا لميرتس قال فيه إن معدلات التغيب عن العمل لأسباب مرضية في ألمانيا مرتفعة جدًا، وإنه ينبغي تحقيق أداء اقتصادي أكبر بشكل جماعي.

وقالت برانتنر: "آلاف عديدة من الوظائف مهددة بالضياع في قطاع الطاقة الشمسية، وقطاع الغاز الحيوي، وكذلك في طاقة الرياح، وتقنيات التخزين، والهيدروجين".

واعتبرت أن الحكومة الاتحادية ووزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه (من حزب ميرتس) تمثلان "خطرًا على ألمانيا كموقع اقتصادي". وأكدت أن هناك حاجة ملحّة لتغيير المسار، محذّرة بشكل خاص من تزايد الاعتماد على إمدادات الغاز الأمريكية.