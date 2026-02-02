تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، في البنوك المحلية، بمقدار 6 قروش.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للشراء في بداية التعاملات.

وهبط سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى مستوى 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في ختام معاملات البيع والشراء لدى البنك التجاري الدولي، 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.04 جنيه للشراء، و 47.14 جنيه للبيع، فيما أغلق في بنك الأسكندرية عند 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

كانت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مطلع العام الجاري، كشفت عن تحقيق احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة بنحو 1.236 مليار دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل مستوى تاريخي 51.45 مليار دولار.