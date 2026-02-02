أمل رمزي: إعادة فرز الأصوات الباطلة تؤكد سلامة انتخابات حزب الوفد وصحة فوز السيد البدوي

أكدت الدكتورة أمل رمزي، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد، سلامة ونزاهة العملية الانتخابية لرئاسة الحزب، وصحة النتائج النهائية التي أسفرت عن فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة، وذلك عقب نظر الطلب المقدم من الدكتور هاني سري الدين بشأن إعادة فرز الأصوات الباطلة.

وأوضحت رمزي في بيان لها، أن اللجنة أعادت فرز الأصوات الباطلة بمقر لجنة الانتخابات، اليوم، في حضور كل من الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، والدكتور هاني سري الدين، المرشح المنافس، مؤكدة أن إجراءات إعادة الفرز تمت في أجواء من الشفافية والهدوء الكامل.

وأضافت الدكتورة أمل رمزي أن عملية إعادة الفرز جرت بكل سلاسة ودون أية معوقات، وأسفرت عن تأكيد النتائج المعلنة سابقًا، بما يطمئن قلوب جميع الوفديين والرأي العام، ويؤكد سلامة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان نتائجها النهائية.

وشددت على أن ما استقرت عليه لجنة الانتخابات بعد إعادة فرز الأصوات الباطلة يؤكد التزام اللجنة الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وحرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية داخل حزب الوفد، بما يعكس صورة مشرفة للحياة الحزبية والديمقراطية الداخلية.

وجاءت نتائج أعادة الفرز مطابقة لما تم إعلانه يوم الانتخابات، الجمعة الماضية، إذ حصل السيد البدوي على 1302 صوتًا، وحصل هاني سري الدين على 1294، ووجود 18 صوتًا باطلاً، في اقتراع إلكتروني مميكن.