إكسترا نيوز: وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية

أفادت قناة إكسترا نيوز، بوصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية بعد تشغيل معبر رفح في الاتجاهين.

وشوهد مواطن فلسطيني وهو داخل سيارة إسعاف، وأجريت لها كشوفات طبية مبدئية فور وصوله تمهيدًا للذهاب لمنطقة الحجر الصحي والتوجه لمنطقة مخصصة استقبالها، ثم تحديد طبيعة التحرك وفقًا لما تحتاجه الحالة.

ورُفعت حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات محافظة شمالي سيناء، استعدادا لاستقبال مصابي قطاع غزة فور وصولهم إلى معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت خمس حافلات إلى المعبر تقل نحو خمسين حالة من الغزيين، كانوا قد استكملوا علاجهم في المستشفيات المصرية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.

وكشف اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه سيتم استقبال خمسين مريضا ومرافقيهم من قطاع غزة، وذلك بشكل يومي. وأضاف أن أغلب الموجودين من سكان غزة في شمال سيناء يريدون العودة.

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً للجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن حشد إمكانيات غير مسبوقة ضمن الخطة، شملت مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، مع جاهزية كاملة للتوسع وتوفير قرابة 12 ألف طبيب في التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألفاً من أطقم التمريض، والدفع بـ30 فريق انتشار سريع تابعين للإدارة المركزية للطوارئ، للتحرك الميداني خلال ساعات، مشيراً إلى أنه سيتم تجهيز ما بين 250 و300 سيارة إسعاف عالية التجهيز، وتأمين مخزون استراتيجي يغطي 1000 عملية نقل دم يومياً.