 ليدي جاجا بفستان من الريش الأسود على سجادة حفل جرامي الـ 68
الإثنين 2 فبراير 2026 7:25 ص القاهرة
ليدي جاجا بفستان من الريش الأسود على سجادة حفل جرامي الـ 68

نوران عرفة
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 7:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 7:03 ص

تألقت النجمة العالمية ليدي جاجا بإطلالة درامية مستوحاة من البجعة السوداء على السجادة الحمراء لحفل جوائز جرامي الـ 68 في Crypto.com Arena بلوس أنجلوس، حيث جمعت بين الكلاسيكية والجرأة.
ارتدت جاجا فستانا مغطى بالريش الأسود من تصميم "Matières Fécales"، مع طبقات كثيفة امتدت من الياقة العالية حتى أسفل التنورة، التي صممت على شكل خط حورية البحر، مزودة بذيل طويل متدفق خلفها.
وأكملت جاجا إطلالتها بصبغة شعر بلاتينية شقراء مموجة وحاجب أشقر اللون.

رشحت جاجا بسبعة ترشيحات لجوائز حفل جرامي هذا العام من بينها، ألبوم العام، أغنية العام وتسجيل العام عن أعمال مثل "Abracadabra" و "Disease".


