الزمالك يوضح سبب غياب الجزيري عن مواجهة المصري

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سبب استبعاد التونسي سيف الجزيري مهاجم الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة المصري المقرر لها اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن سيف الجزيري تعرض لإصابة بنزلة برد، وقرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة التي ستخوض المباراة بعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره المصري في التاسعة مساء اليوم على ستاد السويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.