دعوة رسمية لترامب لتسلم جائزة إسرائيل وتمثال خاص تكريما لدوره

أرسل وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش دعوة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في حفل تسليم جائزة إسرائيل في أبريل المقبل.



وحسب القناة 14 العبرية فإن الزيارة تتمحور حول لفتة استثنائية من إسرائيل تجاه الرئيس الأمريكي، من المقرر أن تبلغ ذروتها على منصة حفل جائزة إسرائيل في القدس.



وجاء في الرسالة، التي أرسلت مع نسخة إلى السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكبي، أن "هذا القرار غير المسبوق يعكس الامتنان العميق للجمهور الإسرائيلي على قيادته الاستثنائية وتأثيره المستمر في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وللمرة الأولى في تاريخ الجائزة، تقرر تصميم تمثال فريد ومنحه بشكل شخصي للرئيس ترامب. وجاء ذلك بعد مسابقة وطنية شارك فيها فنانون إسرائيليون، حيث تم اختيار عمل المصمم بن درور، البالغ من العمر 24 عاما، والذي خدم نحو 600 يوم في قوات الاحتياط منذ اندلاع الحرب.

ماذا تشمل اللفتة؟



التمثال مصمم من جزأين رمزيين فالقاعدة مكونة من حجارة الحائط الغربي وتمثل التاريخ القاسي والخشن للشعب اليهودي، أما الجزء العلوي فهو نجمة داود مذهبة ولامعة تخرج من بين الحجارة، وترمز إلى النهضة والمستقبل والنجاح.

وجاء في شرح العمل أن الرسالة التي يحملها التمثال هي أن مساعدة ترامب لشعب إسرائيل ستظل مذكورة في التاريخ إلى الأبد، وأن مساهمته تساوي ذهبا. وأوضح المصمم بن درور أن التمثال صمم ليكون ثقيلا عمدا، حتى يشعر من يحمله بثقل المسؤولية التاريخية، لكنه في الوقت نفسه يرى أمام عينيه الذهب والامل.



جدول الزيارة

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى إسرائيل قبيل احتفالات يوم الاستقلال الـ78. وسيشكل الحفل، الذي سيقام بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ذروة الزيارة، حيث ستؤكد إسرائيل من خلاله على الصداقة الوثيقة مع الولايات المتحدة وعلى الخطوات التاريخية التي قادها ترامب، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم أن لجنة جائزة إسرائيل قررت منح جائزة إسرائيل لرئيس الولايات المتحدة، في فئة "مساهمة فريدة للشعب اليهودي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع الجائزة، فخلال زيارة ترامب إلى الكنيست قال له نتنياهو: "شكرا على كل ما فعلته من أجلنا. أنوي تقديم ترشيحك لأعلى جائزة في إسرائيل، جائزة إسرائيل. وباسم حكومة إسرائيل أشكرك على صداقتك".