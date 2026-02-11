العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء أملا في نزول المطر الذي تأخر هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء "تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غدا الخميس"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم تشهد معظم مناطق المملكة هطول المطر بينما اعتادت مناطق أخرى مرتفعة وجبلية على الأمطار بانتظام طوال فصل الشتاء مثل الطائف وعسير جنوب غربي السعودية.



وتشكل مياه الأمطار في السعودية مصدرا مهما لتنمية المياه الجوفية وتعويض المستنزف منها. وعملت الحكومة السعودية على بناء مجموعة من السدود بهدف حجز مياه الأمطار لاستخدامها في أغراض الري والشرب بعد تكريرها.

وتعتمد السعودية أساسا للحصول على مياه الشرب على تحلية مياه البحر المالحة كما تعتمد في الري على مصادر المياه الجوفية وتسهم مياه الأمطار في توفير كميات إضافية إلى هذين المصدرين.