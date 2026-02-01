مانشستر سيتي يتعثر أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

تعثر مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه توتنهام هوتسبر بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب توتنهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وافتتح ريان شرقي التسجيل للسيتي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك أصحاب الأرض، قبل أن يضيف أنطوان سيمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، بدأ توتنهام ضغطه على مرمى السيتي، وقلص الفارق سريعًا عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 53، بعد كرة مقصية رائعة، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في إدراك التعادل في الدقيقة 70، مستغلًا كرة مشتركة مع مدافعي مانشستر سيتي وضعها بثقة في الشباك.

وحاول مانشستر سيتي استعادة تقدمه في الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بينما وصل توتنهام إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.