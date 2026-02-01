 وزير الداخلية يستقبل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان لتهنئته بعيد الشرطة الـ74 - بوابة الشروق
الأحد 1 فبراير 2026 8:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

وزير الداخلية يستقبل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان لتهنئته بعيد الشرطة الـ74

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 1 فبراير 2026 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 1 فبراير 2026 - 8:28 م

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمقر وزارة الداخلية اليوم، الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لتقديم التهنئة له وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 74 لعيد الشرطة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق روابط الأخوة والتعاون الوثيق بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة، في إطار وحدة الهدف والمصير، والتكامل المستمر في أداء المهام الوطنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية مقدرات الشعب المصري.

وأعرب اللواء محمود توفيق عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة، والتنسيق الدائم مع وزارة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على وحدة الصف الوطني، وتقديرًا لتضحيات رجال الشرطة ودورهم في حفظ الأمن الداخلي، بالتوازي مع الدور البطولي للقوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك