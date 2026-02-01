 صدور 7 قرارات بتعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات - بوابة الشروق
الأحد 1 فبراير 2026 5:37 م القاهرة
صدور 7 قرارات بتعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات

عمر فارس
نشر في: الأحد 1 فبراير 2026 - 5:03 م | آخر تحديث: الأحد 1 فبراير 2026 - 5:03 م

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات المصرية، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور إبراهيم حسن محمد حسن أبو الخير، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنيا.

• الدكتور إدريس سلطان صالح يونس عميدًا لكلية التربية جامعة المنيا.

• الدكتور محمد صابر عبد الحميد عبد الوهاب عميدًا لكلية الثروة السمكية جامعة السويس.

• الدكتور محمد عرفات الرفاعى العشماوى عميد كلية الهندسة السويس .

• الدكتور عطية الإمام أحمد القللى عميدًا كلية الآداب جامعة السويس.

• الدكتور محمد حلمى المرسى الحفناوى عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط.

• الدكتور مصطفى أحمد حمزة محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة دمنهور.

