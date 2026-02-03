روما يخسر من أودينيزي في الدوري الإيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى فريق روما هزيمة خارج ملعبه أمام نظيره فريق أودينيزي (1-0)، اليوم الإثنين، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

هدف مباراة أودينيزي ضد روما الوحيد، سجله يورجن إيكيلينكامب في الدقيقة 49 من عمر المواجهة، أي بعد انطلاق الشوط الثاني بدقائق معدودة.

جمد رصيد روما عند 43 نقطة، ليستمر في المركز الخامس، ويفشل في الارتقاء إلى المركز الثالث، لأن الانتصار كان سيجعله يتخطى نابولي ويوفنتوس.

بينما أودينيزي بفضل الانتصار الثمين رفع رصيده إلى 32 نقطة ليصبح في المركز التاسع، ليقفز مركزين في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.