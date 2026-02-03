مايوركا ينذر برشلونة برباعية أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق ريال مايوركا الفوز مساء الاثنين، بنتيجة 4-1 على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإسباني.

وبادر ريال مايوركا بالتسجيل في الدقيقة 26 عن طريق فيدات موريكي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل نيال موباي لإشبيلية في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني سجل ريال مايوركا ثلاثية عن طريق صموئيل كوستا في الدقيقة 53 وموريكي سجل الثالث في الدقيقة 74، قم اختتمت الأهداف عن طريق بابلو توري في الدقيقة 90+6.

وتأتي هذه النتيجة بمثابة انذار لبرشلونة الذي سيواجه ريال مايوركا يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 23 للمسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تساوى ريال مايوركا معه واحتل المركز الرابع عشر.