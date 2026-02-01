وزير التعليم العالي يوجه بالانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة

-عاشور: سرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري استعدادًا لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأقصر الأهلية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة المبذولة من قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2025/2026.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في تنظيم زيارات للطلاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره إحدى المنصات الثقافية المهمة التي تتيح الاطلاع المباشر على مصادر المعرفة المتنوعة، وتسهم في تعزيز الوعي بالقضايا الفكرية والوطنية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادرة على التفكير والتحليل والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكل المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ووجه الوزير أيضًا بتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، وتفعيل دور المراكز البحثية وحاضنات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع النشر الدولي في كبرى الدوريات العلمية، مع ربط البحث العلمي بمستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية، في تصنيف ويبومتركس العالمي بنسخة يناير 2026.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، وجاء في مقدمتها، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، وذلك تحت رعاية الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بهدف تمكين الشباب من فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل الوطن.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وجامعة أسيوط، بهدف التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريس والبحث العلمي والندوات العلمية والمؤتمرات العلمية، وتنظيم برامج تدريبية وبحثية بمرحلة الدراسات العليا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استمع إلى عرض قدمته الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، حول الخدمات العديدة التي يقدمها بنك المعرفة المصري بما يسهم في دعم جهود الجامعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية ومتنوعة ودعم الجامعات في التحول لجامعات الجيل الرابع، وكذلك دعم النشر العلمي كما ارتفع عدد الدوريات العلمية المنشورة إلى نحو 1119 دورية باللغتين العربية والإنجليزية، من بينها 516 دورية باللغة العربية، كما زاد عدد مرات تحميل النصوص الكاملة من الدوريات المحلية، فضلًا عن دعم التعلم المستمر، وتطوير منظومة التعليم، والارتقاء بجودة البحث العلمي، وتمكين الباحثين والشباب من المنافسة عالميًا، باعتباره مشروعًا تنمويًا حضاريًا، واستثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري.

وتابع المجلس جهود اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، لوضع المعايير والجدول الزمني لمسابقة أفضل الجامعات لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على أن تُقام بشكل دوري بداية من العام الجامعي 2025/2026.

كما تابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، للترويج الإعلامي للجامعات المصرية عبر مختلف المنصات، من خلال إنتاج محتوى رقمي متنوع يخاطب الفئات المستهدفة في الداخل والخارج، وإنشاء شراكات دولية فعالة من أجل تعليم عابر للحدود.