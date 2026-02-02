أردوغان يزور السعودية غدا للقاء ولي العهد لبحث الأوضاع في غزة والقضايا الإقليمية

يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، غدا الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية إلى المملكة تدوم يومين يلتقي خلال مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وعدد من القضايا الإقليمية.

وتأتي زيارة الرئيس التركي إلى المملكة ضمن جولة له في المنطقة تشمل أيضا مصر، بعد غد الأربعاء.

وقال مصدر تركي في الرياض، إن الرئيس أردوغان سيناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ملفات المنطقة، فلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن وإيران، إضافة لملفات سياسية واقتصادية ذات اهتمام مشترك".

ومن المقرر أن يشارك أردوغان خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية، في منتدى للأعمال غدا الثلاثاء، على أن يتوجه في اليوم التالي إلى مصر لعقد منتدى أعمال مماثل.