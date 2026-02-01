أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الوصول إلى تفاهم "عادل ومنصف" يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا يظل أمرا ممكنا حتى خلال فترة زمنية قصيرة، حسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إيران لم تعد تثق بالولايات المتحدة كشريك تفاوضي، إلا أن تبادل الرسائل غير المباشرة عبر دول صديقة يساعد في تهيئة أجواء مناسبة لمحادثات وصفها بـ"المثمرة والواقعية".

وأوضح أن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تركز حصرا على الملف النووي، محذرا من طرح مطالب "غير قابلة للتحقق" قد تضيع فرصة التوصل إلى اتفاق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده تتوقع في المقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، واحترام حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وفي تحذير واضح، أكد عراقجي أن إيران مستعدة لمواجهة عسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، محذرا من أن أي حرب محتملة "لن تقتصر على إيران"، بل ستمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.

وشدد على أن الحرب ستكون "كارثة على الجميع"، لافتا إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ستكون ضمن الأهداف في حال اندلاع مواجهة عسكرية.