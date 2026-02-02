تراجع مبيعات التجزئة الهولندية إلى 3% في ديسمبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي المركزي، اليوم الاثنين، نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة خلال سبعة أشهر في ديسمبر.
وارتفعت مبيعات التجزئة المعدلة بناء على أيام التسوق بنسبة 3% على أساس سنوي في ديسمبر، أي أبطأ من زيادة بنسبة 3.4% تحققت في نوفمبر.
وتشهد المبيعات ارتفاعا منذ يوليو 2024، ويعد ذلك النمو هو الأبطأ منذ مايو الماضي، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 2.8%.
وارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت مبيعات قطاع الأغذية بنسبة 5%.
وأظهرت البيانات، ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة خلال 2025 بنسبة 3.6% مقارنة بـ2024.