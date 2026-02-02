 تراجع مبيعات التجزئة الهولندية إلى 3% في ديسمبر - بوابة الشروق
الإثنين 2 فبراير 2026 1:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

تراجع مبيعات التجزئة الهولندية إلى 3% في ديسمبر

أمستردام - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 11:25 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي المركزي، اليوم الاثنين، نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة خلال سبعة أشهر في ديسمبر.

وارتفعت مبيعات التجزئة المعدلة بناء على أيام التسوق بنسبة 3% على أساس سنوي في ديسمبر، أي أبطأ من زيادة بنسبة 3.4% تحققت في نوفمبر.

وتشهد المبيعات ارتفاعا منذ يوليو 2024، ويعد ذلك النمو هو الأبطأ منذ مايو الماضي، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 2.8%.

وارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت مبيعات قطاع الأغذية بنسبة 5%.

وأظهرت البيانات، ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة خلال 2025 بنسبة 3.6% مقارنة بـ2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك