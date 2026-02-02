تراجع مبيعات التجزئة الهولندية إلى 3% في ديسمبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي المركزي، اليوم الاثنين، نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة خلال سبعة أشهر في ديسمبر.

وارتفعت مبيعات التجزئة المعدلة بناء على أيام التسوق بنسبة 3% على أساس سنوي في ديسمبر، أي أبطأ من زيادة بنسبة 3.4% تحققت في نوفمبر.

وتشهد المبيعات ارتفاعا منذ يوليو 2024، ويعد ذلك النمو هو الأبطأ منذ مايو الماضي، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 2.8%.

وارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت مبيعات قطاع الأغذية بنسبة 5%.

وأظهرت البيانات، ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة خلال 2025 بنسبة 3.6% مقارنة بـ2024.