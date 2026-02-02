العراق يبدأ التحقيق مع 1387 عنصرا من داعش تم تسلمهم مؤخرا من الأراضي السورية

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، البدء في إجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من كيان داعش الذين تسلمهم العراق مؤخرا من المحتجزين في الاراضي السورية.

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولـى باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من كيان داعـش الإرهابي الذي جرى تسلمهم مؤخرا من المحتجزين في الاراضـي السورية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاض فائق زيدان عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب".

وأوضح البيان، أنه "ستتم إجراءات التعامل مع الموقوفين ضمن الاطر القانونية والانسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".

وذكر البيان، أن "هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم كيـان داعـش الإرهـابـي وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر كيان داعـش الارهـابـي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائـم إبـادة جماعية وجرائـم ضد الإنسانيـة".

وأوضح البيان، أن "العدد المتوقع وصوله الى العراق يصل إلى أكثر من 7000 عنصر من كيـان داعش الإرهـابـي وسيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والادلـة المؤرشفة مسبقا".