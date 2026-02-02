مصرف ألماني يفتتح مركزا لخدمة العملاء بعد عملية سطو كبرى

بعد نحو أربعة أسابيع من السطو الكبير على فرع لمصرف ادخاري في مدينة جيلسينكيرشن غربي ألمانيا، افتتح المصرف اليوم الاثنين مركزا لخدمة عملائه المتضررين من سرقة مقتنيات من صناديق الأمانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، ميشائيل كلوتس، في بيان إن العملاء سيحصلون على جميع المعلومات وسيتم دعمهم في الخطوات اللاحقة بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات علنية من عملاء اشتكوا من ضعف التواصل عقب عملية الاقتحام التي وقعت في أواخر ديسمبر الماضي.

وخلال عملية السطو الواسعة، أفرغ اللصوص نحو 3100 صندوق أمانات من محتوياته.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن حجم الأضرار قد يتجاوز 100 مليون يورو.

وعلى الرغم من تحقيقات موسعة، لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد هوية أي مشتبه به.

وقال بعض العملاء، إن المصرف لم يتواصل معهم استباقيا لأسابيع، وإنما أحالهم إلى خط هاتفي ساخن كان غالبا غير متاح.

ووصف أحد المتضررين الوضع بأنه "انعدام تواصل".

وقال المصرف، إنه سيعوض الخسائر المثبتة في صناديق الأمانات بحد أقصى يبلغ 10 آلاف و300 يورو، على أن يقدم العملاء قوائم مفصلة بالمحتويات المسروقة، وهي عملية من المفترض أن يساعد فيها مركز الخدمة الجديد.

غير أن العديد من العملاء أبلغوا محامين والشرطة بأنهم خزنوا مبالغ تفوق بكثير هذا الحد.

وقال المحامي دانيل كولمان، الذي يمثل عددا من المتضررين، إنه رفع ثلاث دعاوى ضد المصرف متهما إياه بإهمال تدابير الأمن، ساعيا لإلزامه بالمسؤولية الكاملة عن الخسائر.

ورفض المصرف هذه الاتهامات مرارا، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية محدثة ومطابقة للمعايير التقنية المعترف بها.