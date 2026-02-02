حادث سير يودي بحياة 3 أشخاص في ألمانيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم مساء أمس الأحد في حادث سير خطير على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة كولونيا الألمانية.

وأعلنت الشرطة، أن سيارة الضحايا الثلاثة انحرفت عن مسارها في اتجاه فينلو لسبب غير معروف حتى الآن واصطدمت بحاجز خرساني، ثم اصطدمت بها لاحقا مركبة كانت تسير خلفها.

وفي السيارة المنكوبة توفي رجل وامرأة وفتاة في موقع الحادث.

وفي السيارة التي اصطدمت من الخلف، أصيب السائق وامرأة أخرى ونقلا إلى المستشفى. وشاركت مروحية إنقاذ في المهمة.

ومن أجل أعمال الإنقاذ ورفع الحطام، تم إغلاق الطريق السريع في اتجاه فينلو بشكل كامل، ثم أُعيدَ تشغيله فجر اليوم الاثنين.

وتحقق الشرطة في سبب وقوع الحادث.